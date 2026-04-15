— Есть заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о том, что Украина сейчас обеспечивает до 95% дальнобойных поражений противника собственным оружием. А ежедневное производство дронов-перехватчиков — около тысячи единиц. До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на прошлой неделе фонтанировал заявлениями о наших мидлстрайках: 350 по итогам марта — это рекорд. До этого были заявления других наших представителей военно-политического командования о том, что у нас очень высокие успехи в производстве нашего оружия. Денис Штилерман, соучредитель и главный конструктор Fire Point, тоже говорил, что в их изделиях до 90% комплектующих — нашего собственного происхождения, а в ракетах Фламинго только одна деталь иностранного происхождения. Так что, мы действительно вышли на такой замечательный уровень локализации? Или это определенные маркетинговые ходы от наших производителей, чтобы показать, что мы способны? Потому что снаружи мы слышим, что украинская оборонка развивается до невероятных масштабов. А где-то внутри, если покопаться, поговорить в тусовке, то говорят: «Да нет, то из Китая берем, то, то. Даже если что-то собираем самостоятельно в стране, все равно мы его берем из Китая». Так как оно есть, Анатолий? Расскажите нам свое видение.

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— Если мы говорим о комплектующих, например, для FPV-дронов, в Украине производятся полетные контроллеры, камеры. Другое дело, что дешевле некоторые комплектующие покупать в Китае — это да.