Боги войны. Как отечественный miltech превратился в серьезного игрока мирового рынка оружия с многомиллиардным бюджетом

25 апреля, 23:43
NV Премиум
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА: Воздушные дроны и системы управления ими могут стать «золотой акцией» для отечественных оружейных стартапов (Фото: Reuters)

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА: Воздушные дроны и системы управления ими могут стать «золотой акцией» для отечественных оружейных стартапов (Фото: Reuters)

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Автор: Максим Бутченко, Роман Фещенко

Опыт реальной войны, потребности фронта и работа со сверхсовременными боевыми технологиями сделали miltech наиболее бурно растущим сектором отечественной экономики. Теперь у украинских оружейников появился шанс покорить глобальный рынок оружия.

Теги:   Ежемесячный журнал NV №2 за 2026 год Война России против Украины ОПК Производство оружия Экспорт

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