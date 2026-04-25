Боги войны. Как отечественный miltech превратился в серьезного игрока мирового рынка оружия с многомиллиардным бюджетом

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА: Воздушные дроны и системы управления ими могут стать «золотой акцией» для отечественных оружейных стартапов (Фото: Reuters)

Опыт реальной войны, потребности фронта и работа со сверхсовременными боевыми технологиями сделали miltech наиболее бурно растущим сектором отечественной экономики. Теперь у украинских оружейников появился шанс покорить глобальный рынок оружия.