Опять вспышка кори. Премьер-министр бьет тревогу и призывает к вакцинации

Вакцинация может стать обязательной. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную Раду внести соответствующие изменения в законодательство. Об обеспокоенности эпидемией - в сюжете Радио НВ.

По словам премьер-министра, эпидемия возникла из-за халатного отношения бывшего правительства к вакцинации. Гройсман также сказал, что будет делать прививки публично. Глава правительства добавил, что в Украине есть все необходимые вакцины.

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"Прививки от кори происходят раз в 5 лет. Мы пожинаем сегодня плоды практики 5 лет назад, когда никто не прививался, никто об этом не думал. Поэтому мы имеем такие вспышки. Я первый буду делать вакцинацию по телевидению, чтобы никто не боялся. Это защита здоровья людей. Нужно, чтобы закон сделал прививку обязательной", - отметил Владимир Гройсман.

17 мая на Закарпатье было зарегистрировано 56 больных детей.

Всего в Закарпатской области с начала года зарегистрировано более 2 тыс. случаев кори

Заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Виктория Тимчик заметила, что все дети в удовлетворительном состоянии, переживают легкие и средние формы заболевания. Лишь двое нуждались в госпитализации и сейчас проходят лечение в стационаре Раховской районной больницы. Тимчик добавила, что все они - ученики школы в селе Черная Тиса Раховского района.

"Среди 2 и 6 классов вспышки фиксируют больше всего. Меньше всего - в 11 классе. Осложнения с этим заболеванием продолжается второй год. В Закарпатской области случаи регистрируют на каждой административной территории", - рассказывает Тимчик.

Всего в Закарпатской области с начала года зарегистрировано более 2 тыс. случаев вспышки кори. Большинство заболевших - дети.

Существует борьба между поставщиками вакцин от кори, что объясняет спекуляции на ее качестве

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2008 году 95% детей в Украине вовремя получили вторую (и последнюю) рекомендуемую дозу вакцины против кори, краснухи и паротита в соответствии с национальным календарем прививок. К 2016 этот показатель упал до 30% и стал самым низким в Европейском регионе ВОЗ и одним из самых низких в мире.

Председатель правления общественной организации Родители за вакцинацию Тимофей Бадиков отметил, что заинтересованные лица для быстрого сбыта вакцин нередко устраивали информационные кампании, которые пытаются дискредитировать конкурентов, производителей вакцины, которую закупила государство.

"Когда распространяется информация о некачественной вакцине, это скорее всего война между производителями, или между дистрибьюторами. Это запускается через экспертов. Выгодно конкурентам, чтобы не использовали ту или иную партию, а закупались вакциной именно у них", - рассказал Бадиков.

В Украине продолжается вспышка кори, только на прошлой неделе заболели полторы тысячи человек.