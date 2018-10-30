Снова смерть ребенка от кори. Почему не удалось это предотвратить

Симптомы кори такие же, как и при вирусных респираторных инфекций

В Мукачево от кори умер ребенок. Жертвой болезни стал 12-летний мальчик. Он погиб в больнице, сообщил главный врач местной детской областной больницы Роман Шницер. По его словам, в больнице мальчик оказался слишком поздно, ведь до того уже болел около недели, а вакцинированным не был. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Протекание кори спрогнозировать трудно, особенно, когда ребенок не вакцинирован, рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапий областной детской больницы в Мукачево Евгений Жупан местному телеканалу СИРИУС.

"Вывести из тяжелого состояния не удалось, несмотря на все меры. Так бывает при тяжелом инфекционно-токсическом шоке с нарушениями кровообращения, периферического кровообращения, с кровоизлияниями. Даже препараты, которые нужны в этих случаях, не всегда помогают", - рассказал Жупан.

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В то же время родители погибшего убеждены, что медики могли спасти их сына. Они обратились в полицию с заявлением о ненадлежащем исполнении своей работы врачами. Ведь до этого неделю сын лечился дома под наблюдением медика областной детбольницы.

Если в помещении с 10 человек будет хоть один больной корью, то вероятно заболеют еще 8

Само заболевание проходит легко, однако человек умирает обычно от осложнений болезни, рассказал врач-иммунолог, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. По его словам, если в помещении из десяти человек будет хоть один больной корью, то с тех девяти присутствующих заболеют еще восемь.

"К сожалению, люди умирают от осложнений и при тяжелых формах течения кори. Таких, как вирусные инцефалиты, на фоне которых развивается сердечная, легочная, почечная, печеночная недостаточность. Симптоматика такая же, как и у вирусных респираторных инфекций", - отметил Кравченко.

Корь - это инфекция, от которой предусмотрена вакцина, которая почти на 100% исключает вероятность подцепить эту болезнь, говорит Сергей Кравченко. По его словам, даже если кто-то и заболеет с вакциной корью, то будет застрахован от тяжелых последствий течения заболевания.

По информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, всего корью болеют в тех областях, где самые низкие показатели плановой вакцинации - это Ивано-Франковская, Закарпатская и Львовская области. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, вакцин против кори в Украине больше чем достаточно. В частности, по состоянию на 18 октября во всех регионах в наличии более 600 тыс. доз.