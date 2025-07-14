Перед Украиной стоит задача, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любой точки страны, заявил Иван Федоров (Фото: t.me/azov_media)

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что искусственный интеллект со временем позволит убрать операторов дронов с поля боя.

В интервью РБК-Украина он сказал, что российские оккупанты создали подразделение Рубикон, которое активно охотится за украинскими операторами беспилотников.

«Наша задача — обеспечить максимально дистанционное управление и затем внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны», — подчеркнул министр.

Реклама

Федоров уточнил, что для полной автономности дронов, вероятно, понадобятся годы разработок.

Однако, по его словам, искусственный интеллект уже сейчас активно используется в военных технологиях.

«Сейчас ИИ активно используется для декодирования снимков, для того, чтобы наносить цели, декодировать трансляции в режиме реального времени, донаведение на основе ИИ начали активно использоваться на FPV-дронах. Мы начинаем отдельную грантовую программу в этом направлении, это будущее поле боя. Нам нужно убирать операторов БПЛА с поля боя», — рассказал глава Минцифры.

25 июня агентство Associated Press написало, что на прошлой неделе украинцы, которые собирали обломки БпЛА после ночной атаки России, обнаружили остатки дронов оккупантов, оснащенных современной камерой, платформой на базе искусственного интеллекта и специальной радиосвязью.

6 июля министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров больше инвестировать в украинские технологии и помогать Украине в производстве.