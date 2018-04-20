"Оператора камерой по голове". В Тернопольской области расследование журналистов об АЗС закончилось нападением

В пятницу, 20 апреля, фигуранты расследований напали на журналистов во время выполнения своих профессиональных обязанностей в Тернопольской области.

Жертвами нападения стали - журналист отдела расследований издания Волинь24 Сергей Шаповал и оператор 12 канала Роман Харченко.

"Шаповал рассказал, что напал на них руководитель предприятия ЧП АП Дружба Роман Когут со своим помощником. К слову, Роман Когут является членом исполкома Теребовлянского городского совета", - рассказывает Волынь 24.

Волынские журналисты занимались расследованием о нелегальных заправках в Тернопольской области.

Они пришли на АЗС, которая фигурирует в их материале, и попросили у сотрудника показать разрешение на продажу топлива. Рабочий направил журналистов к директору. Им оказался вышеупомянутый Роман Когут.

"Мы пошли в кабинет Романа Когута, который сидел в кабинете вместе с помощником. Те начали нас бить, оператора камерой по голове. Технику разбил до нерабочего состояния", - рассказал Шаповал.

Сами журналист и оператор обратились в местную больницу. На опубликованных фотографиях видно повреждения лица (рассечена щека).

На место событий вызвали полицию.

В полиции уже прокомментировали нападение на волынских журналистов. По результатам работы оперативников правоохранители со ссылкой на свидетельства пострадавших сообщили о нападении и препятствование работе журналистов. В полицию о нападении сообщили из больницы в Теребовле.

"У съемочной группы легкие телесные повреждения. Их направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд закрыл дело о нападении на журналистку и оператора программы Наші гроші Надежду Бурдей и Михаила Шелеста, который три года назад совершил Олег Полищук - зять бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.