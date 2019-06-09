Оператор, который пострадал во время столкновения на Барабашово, находится в реанимации
Телеоператор 24 канала Вадим Макарюк, пострадавший во время столкновений в Харькове на рынке Барабашово, находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Как сообщает 24 телеканал, 9 июня оператору исполнилось 36 лет.
Врачи отметили, что первые три дня после избиения будут тяжелыми. Вследствие кровоизлияния в мозг у Макарюка случился инсульт.
«После того, как его привезли в больницу он сказал, что несколько нападавших бежали за ним, а потом били ногами. Также на видео, которое появилось в соцсети, видно, как неизвестный стреляет в сторону оператора», - говорится в сообщении.
В Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения. Позже в полиции заявили, что травмы получили девять человек.
В администрации рынка заявили, что столкновение произошло между представителями Национального корпуса, которые захватили магазин предпринимателя - ветерана АТО.