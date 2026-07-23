Бывший руководитель компании Оператор ГТС Украины Дмитрий Липпа объявлен в розыск. Его подозревают в хищении имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщила Украинская правда в четверг, 23 июля.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что Липпе, находящемуся за пределами Украины, заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Реклама

Как следует из карточки в базе розыска Министерства внутренних дел, Дмитрий Липпа находится в розыске с 15 апреля 2026 года. Местом его исчезновения указан Киев.

Фото: МВД Украины/скриншот

В феврале 2025 года Дмитрий Липпа — на тот момент генеральный директор компании Оператор ГТС Украины — сообщил, что покинет должность после завершения отопительного сезона 2024/2025 годов.

Как поясняет УП, согласно законодательству, выходное пособие при увольнении с должности генерального директора в период действия правового режима военного положения не выплачивается. Однако в штатное расписание была введена должность заместителя генерального директора (без согласования с наблюдательным советом компании), на которую назначили Липпу, и потом при увольнении с этой должности он получил выходное пособие в размере более 14,8 млн грн.