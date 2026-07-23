Подозревают в хищении. Экс-главу Оператора ГТС объявили в розыск — СМИ

23 июля, 19:25
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Экс-руководителя Оператора ГТС Дмитрия Липпу разыскивают по подозрению в масштабном хищении (Фото: Каметсталь via facebook)

Экс-руководителя Оператора ГТС Дмитрия Липпу разыскивают по подозрению в масштабном хищении (Фото: Каметсталь via facebook)

Бывший руководитель компании Оператор ГТС Украины Дмитрий Липпа объявлен в розыск. Его подозревают в хищении имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщила Украинская правда в четверг, 23 июля.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что Липпе, находящемуся за пределами Украины, заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

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Как следует из карточки в базе розыска Министерства внутренних дел, Дмитрий Липпа находится в розыске с 15 апреля 2026 года. Местом его исчезновения указан Киев.

МВД Украины/скриншот
Фото: МВД Украины/скриншот

В феврале 2025 года Дмитрий Липпа — на тот момент генеральный директор компании Оператор ГТС Украины — сообщил, что покинет должность после завершения отопительного сезона 2024/2025 годов.

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Как поясняет УП, согласно законодательству, выходное пособие при увольнении с должности генерального директора в период действия правового режима военного положения не выплачивается. Однако в штатное расписание была введена должность заместителя генерального директора (без согласования с наблюдательным советом компании), на которую назначили Липпу, и потом при увольнении с этой должности он получил выходное пособие в размере более 14,8 млн грн.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Розыск МВД Украины Подозрение Хищении средств Оператор ГТС Украины

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