В Константиновке Донецкой области местная жительница оставила на снегу надпись «Прошу хлеба». Оператор БпЛА, военнослужащий с позывным Малюк, увидел это с беспилотника и отреагировал на просьбу.

Об этом сообщили в пограничном подразделении беспилотных авиационных систем Феникс.

19-летний Максим, с позывным Малюк, рассказал, как ему удалось помочь женщине из Константиновки. Во время разведки с беспилотника он заметил на снегу надпись «Прошу хлеба» возле одного из жилых домов. Максим уточнил, что надпись сделала пожилая местная жительница. Он сфотографировал изображение и связался с командованием.

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Вскоре Максиму прислали продукты для женщины — хлеб и печенье, которые он передал с помощью дрона. Позже женщина оставила новую надпись возле того же дома — «Спасибо».

Фото: Скриншот из видео/3 пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса

Максим отметил, что обе надписи были адресованы именно украинской армии, а не российской, и отметил, что город находится в буферной зоне.

Максим также рассказал о себе: он присоединился к подразделению Феникс в апреле 2025 года после базовой военной подготовки. Оператор БпЛА Mavic и Matrix, он проводит разведывательные миссии и помогает выявлять позиции врага.

Сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый в интервью Radio NV заявлял, что враг «прощупывает» Константиновку и заходит на окраины. Но на данный момент у РФ не хватает ресурсов.

27 декабря в Генштабе ВСУ назвали «выдумками» заявление России о контроле над половиной города Константиновка.

«Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников были уничтожены два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БпЛА», — заявили в Генштабе.