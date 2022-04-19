Генштаб показал, как аэроразведка взаимодействует с артиллерией для уничтожения ВС РФ — видео 19 апреля, 16:44 Цей матеріал також доступний українською ВС РФ не удалось укрыться ни между зданий, ни среди деревьев (Фото:Коллаж НВ)

Эффективное взаимодействие операторов БПЛА с артиллерийскими подразделениями украинской армии во время охоты на российских оккупантов продолжает давать отличные результаты.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Очередной пример такой совместной работы опубликовал во вторник, 19 апреля, Генеральный штаб.

На обнародованном видео запечатлено, как беспилотник ВСУ разведывает места скопления военной техники РФ, которая в дальнейшем уничтожается точными ударами украинской артиллерии.

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При этом оккупантам не удалось укрыться ни между зданий, ни среди деревьев.

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