Генштаб показал, как аэроразведка взаимодействует с артиллерией для уничтожения ВС РФ — видео

19 апреля, 16:44
Цей матеріал також доступний українською
ВС РФ не удалось укрыться ни между зданий, ни среди деревьев (Фото:Коллаж НВ)

ВС РФ не удалось укрыться ни между зданий, ни среди деревьев (Фото:Коллаж НВ)

Поддержи НВ

Эффективное взаимодействие операторов БПЛА с артиллерийскими подразделениями украинской армии во время охоты на российских оккупантов продолжает давать отличные результаты.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Очередной пример такой совместной работы опубликовал во вторник, 19 апреля, Генеральный штаб.

На обнародованном видео запечатлено, как беспилотник ВСУ разведывает места скопления военной техники РФ, которая в дальнейшем уничтожается точными ударами украинской артиллерии.

Видео дня

При этом оккупантам не удалось укрыться ни между зданий, ни среди деревьев.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/258747756394116
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Украинские военные Беспилотник Артиллерийский удар БПЛА Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X