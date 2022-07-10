34 налета авиации за сутки. Никакой «оперативной паузы» в действиях оккупантов нет — Зеленский 10 июля, 23:51 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никакой «оперативной паузы» в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. Он напомнил о 34 налетах российской авиации за одни минувшие сутки.

«Украинская армия держится крепко и отбивает штурмы, но нужно сделать еще многое, чтобы российские потери стали такими, что действительно наступит пауза, но не перед новым наступлением оккупантов, а перед их бегством», — сказал Зеленский.



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Накануне американские эксперты предположили, что российские военные взяли оперативную паузу и продолжают ограниченные наступательные действия в Донбассе.

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