Российское минобороны впервые промолчало о войне с 24 февраля — ISW
Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Российское минобороны впервые с полномасштабного вторжения 24 февраля не публиковало 6 июля никаких заявлений об «успехах» в войне в Украине.
Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).
В институте предполагают, что российские войска решили взять на фронте оперативную паузу для пополнения резервов.
Не смотря на это, 6 июля оккупанты проводили неудачные штурмы на 6 направлениях.
«В этом случае это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач», — заявили в ISW.
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