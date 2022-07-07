Российское минобороны впервые промолчало о войне с 24 февраля — ISW 7 июля, 06:43 Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Российское минобороны впервые с полномасштабного вторжения 24 февраля не публиковало 6 июля никаких заявлений об «успехах» в войне в Украине.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

В институте предполагают, что российские войска решили взять на фронте оперативную паузу для пополнения резервов.

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Не смотря на это, 6 июля оккупанты проводили неудачные штурмы на 6 направлениях.

«В этом случае это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач», — заявили в ISW.

Фото: ISW

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