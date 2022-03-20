Оккупанты готовятся к наступлению на Киев — Генштаб ВСУ 20 марта, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Киев (Фото:Unsplash)

Уже двадцать пять суток украинский народ продолжает героически противостоять полномасштабному вторжению российских оккупантов. В настоящее время враг проводит подготовку к наступлению на столицу Украины.

По состоянию на 12:00 20.03.2022 существенных изменений относительно положения и характера действий силы обороны не претерпели. Защитники Украины надежно удерживают занятые районы и рубежи.



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Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.



Подчеркивается, что благодаря героическому национальному сопротивлению Россия не достигла своих захватнических целей в Украине.

В то же время сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

«Подтверждены очередные значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей с РФ. Во время боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного, уничтожены командиры: 331-го парашютно-десантного костромского ударного полка; „кузницы комдивов“ — 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля», — сообщается в сводке.

Как отмечает Генштаб, зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко.

На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает усиления группировки за счет прибытия резервов, проводит подготовку к наступлению на столицу Украины — Киев.

Также отмечается, что захватчики возобновили воздушную разведку и обстрелы позиций вооруженных сил Украины с применением армейской авиации и артиллерии.

«На Северском направлении активных наступательных действий не проводилось. Враг продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. По позициям оккупантов наши защитники нанесли огненное поражение. Понеся многочисленные потери, противник вынужден перейти к обороне, прибегает к минированию местности», — говорится в сводке.

На Слобожанском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. На территории Белгородской области вблизи Государственной границы Украины обнаружены позиции артиллерии большой мощности. Враг не оставляет намерений установить контроль над городом Изюм, но потерял боеспособность своих подразделений и остановлен.

На Донецком направлении главные усилия противник сосредотачивает на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная. Пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое, понес потери, успеха не имел.

Сообщается, что продолжается блокировка и обстрелы города-героя Мариуполя.

На Южнобужском направлении активных наступательных действий не велось, на отдельных направлениях враг перешел к обороне.

Держим строй! Вместе победим!

Слава Украине!

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