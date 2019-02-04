Операция Возмездие: волонтер опубликовал видео уничтожения командного пункта оккупантов Сегодня, 14:33 1347 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook Несколько боевиков сумели сбежать с командного пункта Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook

В Сети появилось видео спецоперации ВСУ, ставшей ответом на уничтожение оккупационными силами РФ грузовика 54-й бригады, в результате которого погиб украинский военный.

Соответствующий ролик с уничтожением командно-наблюдательного пункта противника опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Операцию очень тщательно планировали. Боевая группа К-2 из 54-й, скрупулезно собирала всю информацию об этом месте, находящемся в районе н.п. Золотое. Там очень часто фиксировалось большое количество автотранспорта, на котором передвигаются боевики российско-террористических войск и представители "МГБ" недореспублики "ДНР", - рассказал он.

По словам волонтера, подготовка к операции проходила настолько незаметно, что противник "чувствовал себя очень спокойно и вольготно".

"И вот, когда вся аналитическая работа была проведена и боевая команда К-2 была готова, пришла информация о том, что сейчас на КП находится порядка 12-14 человек. Люди быстро заняли боевые позиции, в воздух были подняты дроны, и операция Возмездие началась", - написал он.

Как отмечается, всего спецоперация заняла около 10-12 минут, а ее итогом стало уничтожение самого командного пункта, зенитки и транспорта оккупантов.

"Из 12-14 человек, находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек. Остальные оставались внутри. Воевать против Украины они уже не смогут, так как от попадания двух украинских "птичек" командный пункт прошит полностью. Все, что находилось внутри, восстановлению уже не подлежит", - отметил Мысягин.

В то же время точные потери гибридных сил РФ в результате атаки не известны.