Операция Возмездие: волонтер опубликовал видео уничтожения командного пункта оккупантов
В Сети появилось
видео спецоперации ВСУ, ставшей ответом на уничтожение оккупационными силами РФ
грузовика 54-й бригады, в результате которого погиб украинский военный.
Соответствующий
ролик с уничтожением командно-наблюдательного пункта противника опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
"Операцию
очень тщательно планировали. Боевая группа К-2 из 54-й, скрупулезно собирала
всю информацию об этом месте, находящемся в районе н.п. Золотое. Там очень часто фиксировалось большое
количество автотранспорта, на котором передвигаются боевики
российско-террористических войск и представители "МГБ" недореспублики
"ДНР", - рассказал он.
По словам
волонтера, подготовка к операции проходила настолько незаметно, что противник "чувствовал
себя очень спокойно и вольготно".
"И вот,
когда вся аналитическая работа была проведена и боевая команда К-2 была готова,
пришла информация о том, что сейчас на КП находится порядка 12-14 человек. Люди
быстро заняли боевые позиции, в воздух были подняты дроны, и операция Возмездие
началась", - написал он.
Как отмечается,
всего спецоперация заняла около 10-12 минут, а ее итогом стало уничтожение
самого командного пункта, зенитки и транспорта оккупантов.
"Из 12-14
человек, находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать
только 8-9 человек. Остальные оставались внутри. Воевать против Украины они уже
не смогут, так как от попадания двух украинских "птичек" командный
пункт прошит полностью. Все, что находилось внутри, восстановлению уже не
подлежит", - отметил Мысягин.
В то же время
точные потери гибридных сил РФ в результате атаки не известны.