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Операция Возмездие - 2. Волонтер опубликовал видео уничтожения боевой группой К-2 позиции боевиков

Вчера, 16:12
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Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook

В результате удара были ликвидированы двое боевиков и техника

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал видео уничтожения боевой группой К-2, входящей в 54-ю бригаду ВСУ, позиции оккупационных сил РФ в районе Золотого Луганской области.

Как сообщается, удары были нанесены в рамках продолжения операции Возмездие, ставшей ответом на обстрел боевиками грузовика украинских военных, в результате которого погиб один из бойцов, а еще четверо получили ранения.

При этом ранее Объединенные силы уничтожили командный пункт оккупантов.

"После уничтожения КП боевиков все внимание перенесли на эту позицию. У нее довольно неплохое расположение. Она находится на небольшой возвышенности. И с нее отлично просматриваются позиции 54-й бригады, чем боевики регулярно пользовались, устраивая обстрелы", - рассказал волонтер.

По его словам, в результате 7-минутной операции были полностью уничтожены грузовик КАМАЗ с зениткой, микроавтобус Газель, который использовался для подвоза боеприпасов, УАЗ разведки, а также один из блиндажей.

Кроме того, согласно имеющейся информации, ликвидированы двое боевиков, один из которых - командир взвода.

Теги:   Донбасс

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