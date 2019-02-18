Операция Возмездие - 2. Волонтер опубликовал видео уничтожения боевой группой К-2 позиции боевиков
Волонтер Юрий
Мысягин обнародовал видео уничтожения боевой группой К-2, входящей в 54-ю
бригаду ВСУ, позиции оккупационных сил РФ в районе Золотого Луганской области.
Как сообщается,
удары были нанесены в рамках продолжения операции Возмездие, ставшей ответом на
обстрел боевиками грузовика украинских военных, в результате которого погиб
один из бойцов, а еще четверо получили ранения.
При этом ранее Объединенные
силы уничтожили командный пункт оккупантов.
"После
уничтожения КП боевиков все внимание перенесли на эту позицию. У нее довольно
неплохое расположение. Она находится на небольшой возвышенности. И с нее
отлично просматриваются позиции 54-й бригады, чем боевики регулярно
пользовались, устраивая обстрелы", - рассказал волонтер.
По его словам, в результате
7-минутной операции были полностью уничтожены грузовик КАМАЗ с зениткой,
микроавтобус Газель, который использовался для подвоза боеприпасов, УАЗ разведки,
а также один из блиндажей.
Кроме того,
согласно имеющейся информации, ликвидированы двое боевиков, один из которых -
командир взвода.