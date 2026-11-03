Бывший военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады Серж Марко заявил в эфире Radio NV, что потери пилотов дронов во время операции Вивальди были для россиян очень болезненными.

«Сейчас Вивальди (операция Вивальди Третьего корпуса на Лиманском направлении — ред.) показал очень хорошие результаты, Хартия показала очень хорошие результаты против пилотов (российских дронов — ред.). Даже есть перехваты российские, которые сейчас выкладываются, и они там воют очень сильно. То есть для них это очень болезненные потери, потому что пилот — это очень дефицитный юнит», — заявил Серж Марко в эфире Radio NV.

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Он добавил, что, кроме самих пилотов дронов, украинские военные систематически уничтожают их базы хранения и логистику.

«То есть там системная работа построена по нескольким цепям одновременно, и благодаря этому она сейчас системно и влияет на возможность противника наносить удары БпЛА на полосе. Весьма существенно. К сожалению, полностью эту функцию закрыть не получается, но существенно снизить ее эффективность — получается», — подытожил бывший украинский военный.

18 сентября в Третьем армейском корпусе рассказали, что во время наступательной операции Вивальди в северной части Донецкой области удалось нанести потери элитному российскому подразделению БПЛА Рубикон, из-за чего его сняли с Лиманско-Боровского направления.

Бойцы Третьего армейского корпуса нанесли удары по системе управления Рубикона, уничтожив его логистику, склады боеприпасов, точки запуска дронов, новосозданные подразделения и опытных операторов БПЛА. В результате россияне потеряли возможность оперативно пополнять подразделение ресурсами и подготовленным личным составом.