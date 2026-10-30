«Силы обороны ежедневно воюют лучше». Интервью с Ахиллесом — об операции Велес, рекордных потерях россиян и проблеме системы Е-баллов

30 октября, 04:25
NV Премиум
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Украинский военный бригады Ахиллес с дроном (Фото: Telegram/429 отдельная бригада беспилотных систем Ахиллес)

Украинский военный бригады Ахиллес с дроном (Фото: Telegram/429 отдельная бригада беспилотных систем Ахиллес)

Автор: Василий Пехньо

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем Юрий Федоренко с позывным Ахиллес в интервью Radio NV рассказал об операции Велес в Харьковской области, в ходе которой Силы обороны продвинулись более чем на 15 километров по подземным трубам, важной работе украинских военных, не производящей «вау-эффекта», и причинах, сделавших октябрь рекордным месяцем по потерям ВС РФ в живой силе.

— Операция Велес, в ходе которой Ахиллес участвовал в ликвидации подземных прорывов противника, — это действительно своего рода новое измерение войны. И в этом новом измерении возникают закономерные вопросы: если действительно наметилась тенденция, при которой война на поверхности становится крайне опасной и перемещается под землю, то есть ли там пространство для применения дронов — исходя из вашего опыта в рамках операции Велес?

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— Здесь нужно шире раскрыть вопрос и в целом упомянуть о купянских трубах: что они собой представляют, как появились и как их использовал противник. Именно с этого следует начать — тогда станет понятно, насколько важной была операция Велес и почему её необходимо было проводить именно так, как это осуществил 2-й корпус Хартия.

Теги:   Интервью NV Война России против Украины Radio NV Юрий Федоренко «Ахиллес» операция Велес

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