Операция Велес лишила россиян скрытого пути к Купянску — Хартия

26 октября, 15:49
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Россияне, взятые в плен во время операции Велес (Фото: Корпус Хартия)

Россияне, взятые в плен во время операции Велес (Фото: Корпус Хартия)

Благодаря операции Велес Силам обороны удалось перекрыть подземный маршрут, который оккупанты использовали для скрытного проникновения в Купянск Харьковской области. Об этом 26 октября заявил главный сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады Хартия с позывным Аяччо в эфире Суспільне Студія.

В течение 25 октября российские войска не предпринимали наступательных действий на Купянском направлении, сообщил в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

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«Операция Велес была и остается успешной. Мы достигли цели и лишили россиян этого эффективного пути подхода к городу — маршрута для проникновения, который они использовали более года. Именно на это и были направлены наши действия», — рассказал Аяччо.

По его словам, россияне продолжают попытки проникновения в город и на прилегающие территории, а также попытки атаковать позиции Сил обороны, однако украинские бойцы понимают тактику оккупантов.

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«Операция Велес лишила россиян этого подземного пути, но они продолжают давить, продолжают действовать. Этот путь был самым эффективным. Очевидно, что он был скрытым, и именно в этом заключались его эффективность и опасность для нас», — добавил военный.

Он также подчеркнул, что операция проходила в чрезвычайно сложных условиях.

«Условия там чрезвычайно сложные — и для оборудования, и для техники, и для всех материалов. Среда агрессивная, неблагоприятная. Ну а что уж говорить о наших бойцах, которым там было трудно и передвигаться, и просто находиться», — рассказал Аяччо.

Ранее заместитель командира 2-го корпуса Хартия полковник Владимир Лысюк рассказал в интервью Radio NV, что в ходе недавно объявленной подземной контрнаступательной операции Велес украинские военные под командованием 2-го корпуса Нацгвардии Хартия взяли в плен более 30 вражеских солдат, а также уничтожили более 100 противников в трубах и туннелях, где вели в том числе и стрелковые бои.

Лысюк напомнил, что изначально идеей перемещаться по трубам воспользовались россияне, а украинские военные впоследствии тщательно изучили эту тактику и использовали её в своих интересах. Подготовка к операции Велес длилась более шести месяцев.

Хартия заявила, что в результате операции Велес на Купянском направлении украинские военные преодолели «позиционный тупик» на этом участке фронта и лишили оккупантов возможности выйти в тыл города Купянска.

https://www.youtube.com/watch?v=dmrd1IAJj-8&t=122s

«Россияне считали, что подземные коммуникации — это их эксклюзивный инструмент для обхода нашей обороны. Мы изучили их опыт, переиграли их на их же поле и превратили эту угрозу в наше преимущество при контрнаступлении», — рассказал командир Хартии Игорь Оболенский.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Харьковская область Купянск Бригада Хартия операция Велес

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