Благодаря операции Велес Силам обороны удалось перекрыть подземный маршрут, который оккупанты использовали для скрытного проникновения в Купянск Харьковской области. Об этом 26 октября заявил главный сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады Хартия с позывным Аяччо в эфире Суспільне Студія.

В течение 25 октября российские войска не предпринимали наступательных действий на Купянском направлении, сообщил в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

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«Операция Велес была и остается успешной. Мы достигли цели и лишили россиян этого эффективного пути подхода к городу — маршрута для проникновения, который они использовали более года. Именно на это и были направлены наши действия», — рассказал Аяччо.

По его словам, россияне продолжают попытки проникновения в город и на прилегающие территории, а также попытки атаковать позиции Сил обороны, однако украинские бойцы понимают тактику оккупантов.

«Операция Велес лишила россиян этого подземного пути, но они продолжают давить, продолжают действовать. Этот путь был самым эффективным. Очевидно, что он был скрытым, и именно в этом заключались его эффективность и опасность для нас», — добавил военный.

Он также подчеркнул, что операция проходила в чрезвычайно сложных условиях.

«Условия там чрезвычайно сложные — и для оборудования, и для техники, и для всех материалов. Среда агрессивная, неблагоприятная. Ну а что уж говорить о наших бойцах, которым там было трудно и передвигаться, и просто находиться», — рассказал Аяччо.

Ранее заместитель командира 2-го корпуса Хартия полковник Владимир Лысюк рассказал в интервью Radio NV, что в ходе недавно объявленной подземной контрнаступательной операции Велес украинские военные под командованием 2-го корпуса Нацгвардии Хартия взяли в плен более 30 вражеских солдат, а также уничтожили более 100 противников в трубах и туннелях, где вели в том числе и стрелковые бои.

Лысюк напомнил, что изначально идеей перемещаться по трубам воспользовались россияне, а украинские военные впоследствии тщательно изучили эту тактику и использовали её в своих интересах. Подготовка к операции Велес длилась более шести месяцев.

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Хартия заявила, что в результате операции Велес на Купянском направлении украинские военные преодолели «позиционный тупик» на этом участке фронта и лишили оккупантов возможности выйти в тыл города Купянска.

«Россияне считали, что подземные коммуникации — это их эксклюзивный инструмент для обхода нашей обороны. Мы изучили их опыт, переиграли их на их же поле и превратили эту угрозу в наше преимущество при контрнаступлении», — рассказал командир Хартии Игорь Оболенский.