Зеленский рассказал подробности операции Велес на Купянском направлении: более 15 км под землей и 30 пленных

27 октября, 19:06
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Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, доложивший президенту о первых результатах операции Велес (Фото: Зеленский / Telegram)

Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, доложивший президенту о первых результатах операции Велес (Фото: Зеленский / Telegram)

Силы обороны проводят на Купянском направлении операцию под названием Велес, в ходе которой украинские военные продвинулись под землей более чем на 15 км. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил президент Владимир Зеленский.

Операцию проводит 2-й корпус Нацгвардии Хартия. По словам президента, уже уничтожено более сотни оккупантов, еще более 30 взяты в плен. О первых результатах ему доложили главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

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Зеленский пояснил, что ранее россияне сами использовали подземные газовые коммуникации, чтобы незаметно пройти через украинские позиции и пойти на штурм. Украинские военные переняли эту тактику, усовершенствовали её и сделали более технологичной.

«Бережем жизни наших людей, наносим потери оккупанту и достигаем поставленных целей на Купянском направлении», — написал президент.

26 октября корпус Хартия опубликовал на своем YouTube-канале интервью с пятью россиянами, взятыми в плен в ходе операции Велес. Среди причин, по которым они отправились воевать против Украины, пленные назвали большие долги, ипотеку и желание избежать тюремного заключения в России. Один из них, бывший менеджер по продаже детских игрушек, рассказал, что в ноябре 2025 года убил человека в поезде и, чтобы не сесть в тюрьму на 8−12 лет, подписал контракт с армией.

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По словам пленных, подготовки они практически не проходили. Их сразу отправили на штурм на Купянском направлении, где через заброшенный газопровод они должны были незаметно пробраться к украинским позициям. Воду под землей, как они рассказывали, приходилось набирать из лужи в трубе.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Харьковская область Война России против Украины Купянск Бригада Хартия

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