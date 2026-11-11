Для штурмовых действий в ходе операции Велес на Купянском направлении 2-й корпус Нацгвардии Хартия привлек колумбийских добровольцев из 23-го полка Р.У.Г. Для участия в операции отбирали бойцов самого маленького телосложения и низкого роста; их подготовка проходила в тренировочной трубе с использованием противогазов и кислородных баллонов.

Об этом рассказали в Хартии 10 ноября.

Использовать заброшенный газопровод для продвижения Сил обороны на Купянском направлении предложил командир Хартии Игорь Оболенский, говорится в сообщении.

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Было решено, что продвижение внутри трубы будет сопровождаться штурмовыми действиями на поверхности. Ведь если в газопроводе произойдет боестолкновение с противником, это обернется стопроцентной потерей, пояснил командир штурмового полка Р.У.Г. Гамлет Авагян.

По его словам, «в Украине никто не согласился бы на эту задачу».

«Подготовка заключалась в том, что я отбирал людей самого низкого роста. Самых маленьких. Мы привезли трубу подходящего диаметра и долгое время тренировали их в ней. В противогазах, с кислородом, потому что стоило продвинуться в трубе чуть глубже — и кислорода уже не было», — сказал Авагян.

Сначала штурмовиков отправили в разведку: они прошли 15 километров, забрались в трубу и увидели там российские баррикады длиной около 200 метров. По словам военных, для сооружения баррикад оккупанты использовали в том числе трупы своих сослуживцев.

«Россияне даже использовали своих погибших — тех, кто погиб в трубе, — и складывали тела в баррикаду. Нам пришлось оттаскивать их, чтобы иметь возможность продвигаться дальше», — рассказывает колумбийский доброволец полка Р.У.Г. Агихон.

После разбора баррикад колумбийцы услышали голос противника. Колумбийские добровольцы рассказали, что труба была очень узкой и по ней постоянно текла вода.

«Нас готовили ко многому: штурмовать траншеи, вести ближний бой (CQB), действовать в лесополосах — хотя мы, колумбийцы, привыкли к боям в густых зарослях. Помогло то, что в Колумбии я работал в шахтах. Это чем-то похоже, но всё же пространство не настолько замкнутое», — объясняет доброволец полка Р.У.Г. Куэрбо.

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Он рассказал, что пошел в трубу один, чтобы уберечь сослуживцев в случае столкновения с оккупантами. Он прополз около 50 метров без бронежилета и каски — только с гранатой и винтовкой — и смог выполнить задачу.

Благодаря комбинированным действиям в газопроводе и параллельным штурмам на поверхности военные Хартии вытеснили россиян с участка газопровода и обыграли их на их же поле. В настоящее время продолжается зачистка территории, говорится в сообщении.

В октябре подразделение Хартия объявило о первом в мире подземном контрнаступлении на Купянском направлении — операции Велес. Военные прошли по газовой трубе около 15 километров и взяли в плен более 30 российских оккупантов. Успешная операция позволила преодолеть «позиционный тупик» на Купянском направлении и лишила оккупантов возможности зайти в тыл города Купянск.