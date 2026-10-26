«Штурмовики прошли 15 километров». Бутусов описал подробности первого в мире подземного наступления Хартии

В эфире Radio NV Бутусов подтвердил, что Хартия осуществила первое в истории подземное наступление в районе Купянска.

«Эта операция проводилась довольно продолжительное время. Основная причина заключалась, почему так надо было делать, потому что враг первым раньше нас начал использовать трубы газопроводов в качестве основных маршрутов захода и просачивания сквозь наши боевые порядки. Так же было и под Купянском. Хартия зашла туда в конце сентября 2025 года. В тот момент враг уже долгое время использовал газопровод. В районе Купянска как раз проходит несколько труб газопровода. И через эту трубу враг беспрепятственно форсировал, переходил в реку Оскол. Накапливался в лесных массивах и затем организовывал инфильтрацию — заход в город Купянск и на его окрестности», — объяснил командир роты Хартии.

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Он отметил, что оккупантов нужно было выбивать с хорошо оборудованных позиций в газопроводе.

«Россияне не просто ползли по трубе. Труба у них на протяжении многих километров превращена в подземную фортификационную систему, когда постоянно в этой трубе совершаются подземные или надземные разрывы. В них обустраиваются блиндажи, точки скопления, склады. Сама труба во многих местах перекрывается баррикадами, огневыми точками», — рассказал Бутусов.

Он добавил, что в трубе постоянно действовали российская 27-я мотострелковая бригада с приданными подразделениями штурмовых отрядов 68-й дивизии, 30-й инженерно-саперный полк этой дивизии, а также подразделения спецназначения.

Чтобы уничтожить оккупантов на подземных позициях в газопроводе, пришлось проводить в первую очередь инженерное наступление, сказал командир роты.

«Основную работу в этом наступлении под землей проделали воины 13-й бригады Нацгвардии Хартия, выполнившие основной объем инженерной работы. И сделали возможным, чтобы мы не только выбили врага с нескольких позиций, но и на некоторых участках нам удалось окружить и уничтожить противника. Маневр производился как под землей, так и над землей, поэтому пехота вела боевые действия как на поверхности, так и под землей, в двух измерениях. Это действительно новый фактор войны, когда наши штурмовые подразделения под землей прошли 15 км. Под землей это уникально», — заявил Бутусов.

22 октября бригада Хартия сообщила о первой в мире подземной контрнаступательной операции под названием Велес, во время которой Силы обороны продвинулись более чем на 15 километров в Харьковской области. В результате прошедшей на Купянском направлении операции украинские военные взяли в плен более 30 российских оккупантов, потери армии РФ составляют более 100 солдат

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Синхронно с подземным наступлением подразделения корпуса продвинулись на поверхности — так войска РФ оказались под ударом из двух измерений одновременно. В ходе операции военные Хартии синхронизировали свои действия с бригадой Сил беспилотных систем Ахиллес, которая атаковала российские войска дронами из воздуха.