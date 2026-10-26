Российский оккупант с позывным Тесак, взятый в плен во время операции Велес (Фото: Хартия / YouTube / Скриншот)

В ходе операции Велес на Купянском направлении военнослужащие бригады Национальной гвардии Хартия взяли в плен более 30 солдат армии РФ. С некоторыми из них удалось записать интервью, в которых россияне рассказали о мотивах участия в войне против Украины.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале корпуса «Хартия».

Дать интервью согласились пятеро российских оккупантов:

Дмитрий Петрович Просалов, позывной Тесак, Москва ;

Григорий Александрович Кузьмин, позывной Кузя, Ленинградская область ;

Абусупьян Магомедрасулович Алибеков, Дагестан ;

Дмитрий Владимирович Азаров, позывной Димон, Санкт-Петербург ;

Никита Игоревич Юрченко, позывной Вуду, Новосибирск.

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Среди мотивов участия в войне против Украины они называют большие долги и ипотеку, а также попытку таким образом избежать тюремного срока в РФ.

«Я был менеджером по продаже детских игрушек в крупной оптовой компании. 6 ноября 2025 года я совершил преступление в поезде. Убил человека. В связи с этим мне грозил тюремный срок от 8 до 12 лет. Решил пойти на „СВО“ (войну против Украины — ред.)», — рассказывает Тесак.

Пленные рассказали, что подготовки у них практически не было. Россиян сразу же направили на штурмовые действия в Харьковскую область, а именно на Купянское направление. Через заброшенный газопровод они должны были проникнуть на украинскую территорию и выполнять сопутствующие задачи.