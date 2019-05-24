Операция в зоне ООС: боевики нарушили режим тишины 11 раз, один военный ранен Сегодня, 07:22 1146 Цей матеріал також доступний українською Штаб ООС Боевики применили запрещенное вооружение Штаб ООС

За минувшие сутки боевики нарушили режим тишины 11 раз, один раз они применили вооруженние, запрещенное Минском.

По данным штаба ООС, применялись минометы калибров 120 и 82-мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неспокойно было в районе Николаевки, Песок, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка и Авдеевки.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.