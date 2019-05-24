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Операция в зоне ООС: боевики нарушили режим тишины 11 раз, один военный ранен

Сегодня, 07:22
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Операция в зоне ООС: боевики нарушили режим тишины 11 раз, один военный ранен - фото

Штаб ООС

Боевики применили запрещенное вооружение

За минувшие сутки боевики нарушили режим тишины 11 раз, один раз они применили вооруженние, запрещенное Минском.

По данным штаба ООС, применялись минометы калибров 120 и 82-мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неспокойно было в районе Николаевки, Песок, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка и Авдеевки.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Теги:   ООС Война на Донбассе

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