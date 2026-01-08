Россия до сих пор не может восстановить свой военный потенциал после спецоперации Паутина — источники NV

8 января, 15:16
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Удар по российскому самолету во время операции Паутина (Фото: Источники NV)

Удар по российскому самолету во время операции Паутина (Фото: Источники NV)

После спецоперации Паутина, которую провела Служба безопасности под руководством Василия Малюка, россияне до сих пор не смогли восстановить нанесенный ущерб стратегической авиации РФ.

Об этом сообщают источники NV со ссылкой на информацию западных спецслужб.

«Несмотря на все попытки Кремля скрыть реальные масштабы полученных убытков, Россия до сих пор не может преодолеть последствия этой атаки и восстановить свой потенциал стратегической авиации», — отметил источник.

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1 июня СБУ провела масштабную и уникальную операцию Паутина по уничтожению российских самолетов стратегической авиации.

2 июня Служба безопасности подтвердила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в глубоком тылу РФ был поврежден 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

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Украинские дроны отработали по четырем аэродромам на территории России: Оленья в Мурманской области РФ, Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири с начала войны России против Украины.

Спецоперацию лично разрабатывал и координировал тогдашний глава СБУ Василий Малюк. Непосредственную атаку реализовывали операторы дронов Альфы.

NV
Инфографика: NV
Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Операция Паутина Служба безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк

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