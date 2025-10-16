«Хочет оправдать собственный провал». СБУ ответила на заявление российской ФСБ о том, что спецоперацию Паутина «контролировали британцы»

Российские спецслужбы сделали новое «громкое» заявление, утверждая, что спецоперация Паутина якобы проводилась под контролем иностранных партнеров и не нанесла существенных потерь российским войскам.

Служба безопасности Украины сообщила в комментарии NV, что воспринимает такие заявления исключительно как попытку врага оправдать собственное поражение перед внутренней аудиторией.

«Благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о „всесильности ФСБ“ рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации РФ», — говорится в заявлении СБУ.

В спецслужбе отметили, что Паутина — это «уникальная, сложная и многоуровневая» операция, которую СБУ реализовала исключительно собственными силами. Там заявили, что Украина и в дальнейшем будет больно бить врага на поле боя и в его глубоком тылу.

Ранее глава российского ФСБ Сергей Бортников заявил пропагандистским медиа, что спецоперацию СБУ Паутина якобы курировали британцы.

Спецоперация Паутина — главное

1 июня СБУ провела масштабную и уникальную операцию Паутина по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. 2 июня Служба безопасности Украины подтвердила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в глубоком тылу РФ был поврежден 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Украинские дроны отработали по четырем аэродромам на территории России: Оленья в Мурманской области РФ, Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири с начала войны России против Украины.

Источники NV в спецслужбах рассказали, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, и дроны полетели атаковать российские бомбардировщики.

Операцию готовили полтора года, ее провели после ряда массированных и жестоких российских ударов по Украине, в результате которых погибли гражданские, на фоне попытки США выступить посредниками в «мирных переговорах» между Украиной и Россией.

10 июня глава Пентагона Пит Хегсет назвал Паутину "смелой операцией" и признал, что она была проведена без консультаций с Пентагоном.