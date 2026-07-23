Операция МоЛоЧКа. Как СБС выводят из строя транспортные суда и теневой флот России в Черном и Азовском морях — инфографика NV

23 июля, 04:09
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Пожар на российском танкере теневого флота в Азовском море после поражения украинским беспилотником, кадр видео, опубликованного 7 июля 2026 года (Фото: Commander of Unmanned Aerial Systems Force/Handout via REUTERS)

Пожар на российском танкере теневого флота в Азовском море после поражения украинским беспилотником, кадр видео, опубликованного 7 июля 2026 года (Фото: Commander of Unmanned Aerial Systems Force/Handout via REUTERS)

С начала июля в рамках более широкой операции по блокаде оккупированного Крыма Силы беспилотных систем ежедневно поражают российские транспортные суда и суда теневого флота в Черном и Азовском морях.

Командующий СБС Роберт Бровди с позывным Мадяр ежедневно отчитывается об успехах операции операции МоЛоЧКа. В частности, 20 июля он сообщил о сокращении возможности Керченской паромной переправы на 75%.

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Военно-морской эксперт Defence Express Владимир Заблоцкий объяснил Radio NV, что подход к блокаде Крыма стал системным — что ранее было невозможно из-за нехватки средств поражения.

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Он добавил, что блокада Крыма также не является самоцелью, а ее задача — отрезать от снабжения вражескую группировку, оставшуюся на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы вынудить ее покинуть эти территории.

NV собрал данные о пораженных российских судах в инфографике.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Азовское море Черное море теневой флот Силы беспилотных систем Инфографика NV

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