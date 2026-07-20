За 20 дней июля СБС поразили более 100 подстанций на оккупированных территориях — Мадяр

20 июля, 22:48
Google Читайте NV в Google
Последствия удара подразделений СБС по энергоузлам на временно оккупированных территориях (Фото: Мадяр / Facebook)

Последствия удара подразделений СБС по энергоузлам на временно оккупированных территориях (Фото: Мадяр / Facebook)

Силы беспилотных систем в рамках операции Крымский рубильник off поразили еще 19 энергоузлов на временно оккупированных Россией территориях, в частности в Крыму. За 20 дней июля было атаковано более 100 подстанций.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди в своих социальных сетях.

Военный отметил, что с 1 по 20 июля удалось результативно атаковать 104 подстанции и электроузла.

Реклама

Бровди говорит, что поражение осуществили операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем и 20-й, 412-й, 414-й и 427-й бригад СБС.

На этот раз под удар попали:

  • электроподстанция ПС 110 кВ Лучистое в Лучистом (Крым);
  • электроподстанция ПС 110 кВ Морское в Морском (Крым);
  • электроподстанция ПС 110 кВ Приветное в Приветном (Крым);
  • электроподстанция ПС 110 кВ Дарсан в Ялте (Крым);
  • электроподстанция ПС 110 кВ Соляная в Керчи (Крым);
  • электроподстанция ПС 220 кВ Азовская в Старом Крыму (Крым);
  • электроподстанция ПС 110 кВ Заря в Понизовке (Крым);
  • электроподстанция ПС 110 кВ Капсель в Судаке (Крым);
  • электроподстанция ПС 110 кВ Коктебель в Щебетовке (Крым);
  • электроподстанция ПС 110 кВ Ленино в Еди-Кую (Крым);
  • электроподстанция ПС 220 кВ Насосная-3 в Зеленом Яру (Крым);
  • электроподстанция ПС 150 кВ Бердянская в Бердянске (Запорожская область);
  • электроподстанция в Широком Херсонской области;
  • электроподстанция в Землянках Донецкой области;
  • электроподстанция в Безгиново Луганской области;
  • электроподстанция в Белой Горе Луганской области;
  • электроподстанция в Денежниково Луганской области;
  • электроподстанция в Макеевке Донецкой области;
  • электроподстанция в Гановке Запорожской области.
Читайте также:
Мадяр заявил, что Россия перебрасывает подразделения с фронта для защиты теневого флота

Ранее в тот же день Мадяр сообщил, что в ночь на 20 июля СБС поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Крым Война России против Украины Силы беспилотных систем Роберт Бровди

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies