Последствия удара подразделений СБС по энергоузлам на временно оккупированных территориях (Фото: Мадяр / Facebook)

Силы беспилотных систем в рамках операции Крымский рубильник off поразили еще 19 энергоузлов на временно оккупированных Россией территориях , в частности в Крыму. За 20 дней июля было атаковано более 100 подстанций.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди в своих социальных сетях.

Военный отметил, что с 1 по 20 июля удалось результативно атаковать 104 подстанции и электроузла.

Реклама

Бровди говорит, что поражение осуществили операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем и 20-й, 412-й, 414-й и 427-й бригад СБС.

На этот раз под удар попали:

электроподстанция ПС 110 кВ Лучистое в Лучистом (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ Морское в Морском (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ Приветное в Приветном (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ Дарсан в Ялте (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ Соляная в Керчи (Крым);

электроподстанция ПС 220 кВ Азовская в Старом Крыму (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ Заря в Понизовке (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ Капсель в Судаке (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ Коктебель в Щебетовке (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ Ленино в Еди-Кую (Крым);

электроподстанция ПС 220 кВ Насосная-3 в Зеленом Яру (Крым);

электроподстанция ПС 150 кВ Бердянская в Бердянске (Запорожская область);

электроподстанция в Широком Херсонской области;

электроподстанция в Землянках Донецкой области;

электроподстанция в Безгиново Луганской области;

электроподстанция в Белой Горе Луганской области;

электроподстанция в Денежниково Луганской области;

электроподстанция в Макеевке Донецкой области;

электроподстанция в Гановке Запорожской области.

Ранее в тот же день Мадяр сообщил, что в ночь на 20 июля СБС поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.