За 20 дней июля СБС поразили более 100 подстанций на оккупированных территориях — Мадяр
Последствия удара подразделений СБС по энергоузлам на временно оккупированных территориях (Фото: Мадяр / Facebook)
Силы беспилотных систем в рамках операции Крымский рубильник off поразили еще 19 энергоузлов на временно оккупированных Россией территориях, в частности в Крыму. За 20 дней июля было атаковано более 100 подстанций.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди в своих социальных сетях.
Военный отметил, что с 1 по 20 июля удалось результативно атаковать 104 подстанции и электроузла.
Бровди говорит, что поражение осуществили операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем и 20-й, 412-й, 414-й и 427-й бригад СБС.
На этот раз под удар попали:
- электроподстанция ПС 110 кВ Лучистое в Лучистом (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ Морское в Морском (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ Приветное в Приветном (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ Дарсан в Ялте (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ Соляная в Керчи (Крым);
- электроподстанция ПС 220 кВ Азовская в Старом Крыму (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ Заря в Понизовке (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ Капсель в Судаке (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ Коктебель в Щебетовке (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ Ленино в Еди-Кую (Крым);
- электроподстанция ПС 220 кВ Насосная-3 в Зеленом Яру (Крым);
- электроподстанция ПС 150 кВ Бердянская в Бердянске (Запорожская область);
- электроподстанция в Широком Херсонской области;
- электроподстанция в Землянках Донецкой области;
- электроподстанция в Безгиново Луганской области;
- электроподстанция в Белой Горе Луганской области;
- электроподстанция в Денежниково Луганской области;
- электроподстанция в Макеевке Донецкой области;
- электроподстанция в Гановке Запорожской области.
Ранее в тот же день Мадяр сообщил, что в ночь на 20 июля СБС поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.