В июле подразделения Сил беспилотных систем поразили в общей сложности 136 энергетических целей (Фото: Роберт (Мадяр) Бровди/Telegram)

Силы беспилотных систем в рамках операции «Крымский рубильник off» 23–24 июля поразили 19 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины: 17 из них расположены в оккупированном Россией Крыму, еще два — на временно оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

По словам Бровди, с 1 по 24 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили в общей сложности 136 энергетических целей.

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Среди объектов, которые, по его данным, были поражены, — электроподстанции в Ялте, Гурзуфе, Феодосии, Евпатории, Судаке, Гаспре, Коктебеле, Скворцово, Веселом, Малореченском, Приморском и других населенных пунктах временно оккупированного Крыма.

«Выкурить червя с полуострова», — добавил Бровди.

Кроме того, по информации командующего СБС, под удар попали две электроподстанции в населенных пунктах Кременовка и Дружба на временно оккупированной территории Донецкой области.

Бровди регулярно отчитывается о результативных операциях украинских военных по уничтожению вражеских объектов инфраструктуры и энергоузлов (в частности, в рамках операции «Крымский рубильник off»).

В ночь на 24 июля Силы обороны Украины поразили несколько складов российской логистической компании Wildberries. Масштабные пожары возникли на объектах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Твери и аннексированном Симферополе. Руководительница российского маркетплейса Татьяна Ким подтвердила факт ударов. Минобороны РФ отчиталось о перехвате более 570 БПЛА над 15 регионами страны-агрессора.