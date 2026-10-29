ВАКС снизил залог фигуранту дела Карфаген Кропиве

Подозреваемый по делу Карфаген Сергей Кропива в зале суда, где ему избирают меру пресечения, 6 сентября 2026 года (Фото: Суспільне via Telegram)

Высший антикоррупционный суд снизил размер залога для бывшего заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы со 120 миллионов до 93 миллионов гривен.

Об этом 29 октября сообщили в ВАКС.

Также суд продлил еще на 60 дней срок содержания Кропивы и еще двоих подозреваемых под стражей.

На данный момент размер залога для Кропивы составляет 93,184 млн грн. Для адвоката суд установил залог в размере 11,7 млн грн, а для третьего подозреваемого — 15 млн грн.

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В случае внесения залога подозреваемые обязаны выполнять ряд процессуальных обязанностей. В частности, являться по вызову к следователям, прокурорам и в суд, сообщать об изменении места жительства или работы, а также не общаться по поводу обстоятельств дела с определенным кругом лиц.

Кроме того, они должны сдать на хранение паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и возвращение в нее, а также носить электронное средство контроля.

Операция Карфаген — последние новости

Операция НАБУ Карфаген связана с разоблачением преступной организации, занимавшейся «крышеванием» сети мошеннических кол-центров. Организатором, по данным НАБУ, был сотрудник Офиса Генерального прокурора Сергей Кропива.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 120 млн грн.

Операция «Карфаген» / Инфографика: NV

7 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подал в отставку на фоне информации о возможной причастности к коррупционным схемам.

Журналист Украинской правды Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что Кравченко пересек границу Украины 14 сентября в 2:30 ночи на служебном автомобиле. Позже генпрокурор подтвердил эту информацию и заявил, что находится в «заграничной командировке».

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский своим указом отстранил Кравченко от должности генерального прокурора.

15 сентября Верховная Рада поддержала отставку генерального прокурора Кравченко. За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов. Тогда же Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко.