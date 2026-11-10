Народный депутат от Европейской солидарности, бывший заместитель главы СБУ Андрей Левус в эфире Radio NV — об уязвимостях Службы безопасности Украины, выявленных в ходе операции Карфаген, и связанных с ними рисках для всей страны.

Андрей Левус Народный депутат, бывший заместитель главы СБУ

Конечно, я понимаю, что не всё так просто в Службе безопасности и во всех правоохранительных органах. На то она и Служба безопасности, что может «играть» разными фигурами. И черными, и белыми, и разными картами, и взаимодействовать с разными людьми.

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Но то, что в определенной степени было так строго запрещено в Службе безопасности Украины, по крайней мере после 2014 года, — это взаимодействие со структурами, связанными с Российской Федерацией.