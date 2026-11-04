Фигуранты операции Карфаген, которые, по данным следствия, стояли за деятельностью сети мошеннических кол-центров в Украине , получали от правоохранителей доступ к базам данных, материалам обысков и камерам системы наблюдения Безпечне місто.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в среду, 4 ноября.

По данным следствия, участники группировки, причастные к заказным пыткам, похищениям людей и вымогательству миллионов долларов, благодаря полученной информации могли следить за людьми и планировать нападения.

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В расследовании НАБУ и САП говорится, что один из участников группировки (по прозвищу Консультант), занимавший должность замначальника отдела Управления уголовного розыска Киевской области, обеспечивал оперативное прикрытие, сообщал об отсутствии планов перехвата и обеспечивал безопасную эвакуацию исполнителей преступлений.

В качестве примера приводится нападение на мужчину в июле 2026 года в Киеве. Тогда трое мужчин в масках и тактической одежде дождались выхода мужчины из спортклуба, напали на него и нанесли удары заранее подготовленной металлической трубой. За будущей жертвой они следили несколько недель. С камер системы наблюдения Безпечне місто они получали фото автомобиля мужчины, а вход в систему осуществлялся через учетную запись сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Консультант сообщал нападавшим о том, что мужчина выходит из зала, а после нападения — указывал на недостатки «операции» и успокаивал заказчика, что «плана перехвата не будет, бойцы эвакуированы в область».

Операція Карфаген / Инфографика: NV

4 ноября «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого замначальника Главного управления Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука. Служба безопасности подтвердила проведение обысков у своих сотрудников.

Также утром 4 ноября в НАБУ заявили о препятствовании проведению обыска со стороны СБУ. По данным Бюро, сотрудник Службы безопасности угрожал детективам оружием. Украинская правда писала, что речь идет о руководителе Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерале Сергее Дуке.

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4 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Национальной полиции. Впоследствии УП сообщила о задержании Сергея Дуки.