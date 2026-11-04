Операция Карфаген: НАБУ заявило, что участниками коррупционных схем были чиновники СБУ и Нацполиции

НАБУ уличило высокопоставленных сотрудников СБУ и полиции во взяточничестве в рамках операции Карфаген (Фото: НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении преступной организации, которая систематически давала взятки высокопоставленным должностным лицам Службы безопасности, Нацполиции и Офиса генпрокурора за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

В Бюро уточнили, что речь идет об операции Карфаген, касающейся «крышевания» мошеннических кол-центров должностными лицами Офиса генпрокурора.

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«По данным следствия, к преступной деятельности были причастны действующие высокопоставленные сотрудники СБУ, Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора и представители криминальной среды», — говорится в сообщении НАБУ.

Утром 4 ноября в НАБУ заявили о препятствовании проведению обыска со стороны СБУ. По данным бюро, должностное лицо Службы безопасности угрожало детективам оружием. Украинская правда писала, что речь идет о генерале Сергее Дуке.

Операция Карфаген — последние новости

Спецоперация НАБУ Карфаген касается предполагаемой преступной организации, которая, по данным следствия, «крышевала» сеть мошеннических кол-центров. Организатором схемы в НАБУ считают сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

Инфографика: NV

На фоне сообщений о возможной причастности генпрокурора к коррупции, 7 сентября Руслан Кравченко заявил, что подал в отставку . Он выехал из Украины, но заявил, что якобы находится в зарубежной «командировке».

30 октября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца содержание под стражей трех фигурантов дела Карфаген, одновременно снизив для них размер залога. Речь идет о бывшем заместителе руководителя подразделения Офиса Генерального прокурора Сергее Кропиве, который был организатором, а также о его сообщнице Елизавете Ивахненко и доверенном лице.