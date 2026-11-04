Сергей Дука и коттедж в Рославичах Киевской области, где его задержали сотрудники НАБУ (Фото: Слідство.Інфо)

Именно её муж, по данным Слідство.Інфо, ведет совместный бизнес с братом жены Дуки. Об этом рассказали журналисты издания.

Сотрудники НАБУ обыскали этот коттедж и под вечер задержали Дуку.

Реклама

Недвижимость на улице Георгиевской, согласно данным реестра, принадлежит не самому Дуке. Старостина, уроженка Новой Каховки Херсонской области, приобрела её в апреле 2021 года.

Ее муж Дмитрий Старостин — бизнес-партнер Алика Мустафаева в одесской компании Эдельвейс-Юа, занимающейся выращиванием ягод и орехов. Мустафаев — родной брат жены Дуки, Инессы.

Журналисты также обратили внимание на то, что в некоторых контактах номер Старостиной записан как Олеся Инессы. По их мнению, это дополнительно указывает на связь между двумя семьями.

Согласно данным из утекших российских баз, после начала полномасштабного вторжения Мустафаев ездил в Армянск в оккупированном Крыму. Также, согласно этим данным, он приобрел номер телефона российского оператора, а в 2009 году получил паспорт РФ. Официально подтвердить это журналисты не смогли.

Олеся и Дмитрий Старостины отказались общаться с журналистами: услышав вопрос, они бросали трубку. Поговорить с Мустафаевым не удалось.

Рославичи — это коттеджный городок с минимаркетом, бассейном, спортивными площадками, фитнес-зоной и теннисным кортом. Дома там стоят от 190 до 342 тысяч долларов.

Операция «Карфаген» — главное

4 ноября Украинская правда сообщила, что НАБУ задержало генерал-майора СБУ Сергея Дуку. Впоследствии задержание в доме в Киевской области подтвердили в рамках операции Карфаген.

Эта операция касается предполагаемой преступной организации, которая, по данным следствия, «крышевала» сеть мошеннических кол-центров. Организатором схемы в НАБУ считают сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 миллионов гривен.

Реклама:

7 сентября на фоне информации о возможной причастности к коррупции генпрокурор Руслан Кравченко заявил об отставке. Он выехал из Украины, но утверждает, что находится за границей в «командировке».

Операция «Карфаген» / Инфографика: NV

30 октября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца содержание под стражей трех фигурантов дела и снизил им размер залога. Это Кропива, его сообщница Елизавета Ивахненко и доверенное лицо, имя которого не назвали.

В тот же день, 4 ноября, НАБУ и САП заявили, что в рамках дела Карфаген выявили наркосиндикат с российским следом. По данным следствия, он управлял сетью мошеннических кол-центров при поддержке должностных лиц СБУ и Нацполиции. Среди участников фигурирует Аким — высокопоставленный сотрудник СБУ, генерал-майор. Он обеспечивал защиту от внимания со стороны коллег по спецслужбе.