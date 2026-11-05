Операция Карфаген. НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти фигурантам, среди которых высокопоставленные сотрудники СБУ и Нацполиции

НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам наркосиндиката, разоблаченного в рамках операции Карфаген и управлявшего сетью мошеннических колл-центров.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в четверг, 5 ноября.

Как отмечает НАБУ, речь идет о:

организатора преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

первого заместителя начальника одного из департаментов СБУ (ч. 3 ст. 255 УК Украины);

руководителя одного из департаментов Нацполиции (ч. 3 ст. 255 УК Украины, ч. 4 ст. 368 УК Украины);

заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области (ч. 3 ст. 255 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 УК Украины);

подчиненного организатора преступной организации (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 УК Украины).

Реклама

Следствие установило, что преступную организацию создал гражданин, ранее неоднократно судимый. К ее деятельности он привлек действующих высокопоставленных сотрудников СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции, а также представителей криминальной среды.

По данным НАБУ, под прикрытием сотрудников правоохранительных органов участники организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров, обманывавших украинцев и иностранцев, сбыт наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты и т. д.

Кроме того, они организовывали спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации.

В состав преступной организации было вовлечено не менее 12 человек.

4 ноября Украинская правда со ссылкой на источники сообщила об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука, первого заместителя начальника Главного управления Д Департамента защиты национальной государственности Александра Ковальчука и первого заместителя начальника ДЗНГ Сергея Дуки. Во время обысков Дука угрожал применением оружия.

По информации источников издания Зеркало недели, на высокопоставленных сотрудников Службы безопасности НАБУ и САП вышли после изучения телефона Андрея Осипова по прозвищу Криминал.

Позднее в тот же день антикоррупционные органы заявили о разоблачении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который управлял сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц СБУ и Нацполиции.

Реклама:

По данным источников УП, 4 ноября НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку, высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалко.