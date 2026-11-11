Адвокат, правозащитница и член дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах Татьяна Козаченко в интервью Radio NV прокомментировала открытое письмо генерал-майора СБУ Сергея Дуки, который фигурирует в расследовании Карфаген-2, деятельность наркокартеля Химпром и возможное влияние ФСБ на украинских высокопоставленных чиновников.

— Насколько я понимаю, дисциплинарная комиссия НАБУ должна была следить за возможными нарушениями со стороны самого ведомства и сотрудников бюро. Я не ошибаюсь?

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— Члены дисциплинарной комиссии НАБУ рассматривают дисциплинарные производства в отношении детективов, и эти производства не могут касаться уголовных дел. То есть нарушения трудовой дисциплины, неэтичное поведение и иные действия, не носящие процессуального характера, служат основанием для рассмотрения дисциплинарной комиссией.

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У дисциплинарной комиссии нет иных полномочий.

— Генерал-майор СБУ Сергей Дука написал письмо из СИЗО, в котором просит оценивать его действия на основании доказательств, а не эффектных видео, громких заголовков или вырванных из контекста разговоров. Может ли дело Карфаген-2 быть в определенной степени сфабриковано с целью дискредитации — в частности, в данном случае, генерал-майора СБУ, который, как он пишет, проводил различные операции против нашего врага, о которых пока не время рассказывать?

— Вы только что отметили очень интересный момент. В этом заявлении содержится информация о том, что часть его работы составляют спецоперации.