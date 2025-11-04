Операция ГУР в Покровске: к спецназовцам пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы

Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в ГУР, публикуя также фото главы украинской разведки Кирилла Буданова, который руководит операцией.

Отмечается, что силами Спецподразделения Тимура продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города. Идут бои с российскими захватчиками.

«После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения», — говорится в сообщении ГУР.

Разведчики подчеркнули, что продолжается боевая работа, целью которой является ликвидация попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.

«Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины», — добавили в разведке.

Обновлено в 9:04 ГУР показало уникальные кадры боевой работы в Покровске бойцов Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины.

Другие детали операции не раскрываются в целях безопасности личного состава.

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершні Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.