Операция ГУР в Покровске: к спецназовцам пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы

4 ноября, 08:15
Поделиться:
Глава ГУР Кирилл Буданов руководит спецоперацией в Покровске (Фото: ГУР МО Украины / Telegram)

Глава ГУР Кирилл Буданов руководит спецоперацией в Покровске (Фото: ГУР МО Украины / Telegram)

В Покровске Донецкой области продолжается спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в ГУР, публикуя также фото главы украинской разведки Кирилла Буданова, который руководит операцией.

Отмечается, что силами Спецподразделения Тимура продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города. Идут бои с российскими захватчиками.

Реклама

«После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения», — говорится в сообщении ГУР.

Читайте также:
«Существует угроза блокады». Боец 68-й ОЕБр рассказывает, как россияне сейчас ведут себя в Покровске и какие шансы удержать город

Разведчики подчеркнули, что продолжается боевая работа, целью которой является ликвидация попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.

«Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины», — добавили в разведке.

Обновлено в 9:04 ГУР показало уникальные кадры боевой работы в Покровске бойцов Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины.

Другие детали операции не раскрываются в целях безопасности личного состава.

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершні Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Покровск Донецкая область Кирилл Буданов ГУР МО Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies