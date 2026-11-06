Сотни уничтоженных целей и десятки пленных россиян: спецназовцы ГУР провели операцию в Сумской области

Бойцы ГУР провели масштабную операцию в Сумской области (Фото: Кадр из видео/Главное управление разведки МО Украины/YouTube)

Спецназовцы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины провели в Сумской области масштабную операцию Чебуречная. В ходе нее они сорвали наступательные планы российских войск, зачистили территорию площадью 642 гектара и уничтожили сотни вражеских целей.

Об этом в четверг, 5 ноября, сообщила пресс-служба ГУР.

Операция состоялась осенью 2026 года и состояла из двух этапов. В ходе нее украинские военные уничтожили 107 российских оккупантов, а еще 157 ранили. Кроме того, 29 военнослужащих армии РФ попали в плен.

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Название операции связано со спецификой захвата российских военных. По словам спецназовцев, во внутренних докладах пленных называли «чебуреками».

«Когда берешь пленного, докладываешь: у меня „плюс один чебурек“. Отсюда и название — по количеству чебуреков на этой задаче», — рассказывает один из бойцов ГУР.

В ходе операции спецназовцы уничтожили значительное количество российской техники и объектов военной инфраструктуры, в частности 61 место запуска и пункт управления беспилотниками, 31 артиллерийскую систему, 368 единиц автотранспорта, а также 630 укрытий и фортификационных сооружений.

30 октября сообщалось, что операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ устроили засаду на территории РФ.

Бойцы 73-го морского центра преодолели минные заграждения, проникли в тыл противника и в течение нескольких суток вели разведку, выявляя цели для огневого поражения.

Во время выполнения задачи спецназовцы заметили передвижение автомобиля российских агрессоров. Операторы нанесли по машине огневой удар.

В пораженном автомобиле обнаружили оборудование для беспилотников, радиостанции, оружие, мобильные телефоны, боевые распоряжения, маршруты передвижения и списки личного состава противника.