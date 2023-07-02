Поставит перед сложным выбором. Оккупанты из-за наступления ВСУ стягивают под Бахмут силы с других направлений — ISW 2 июля, 07:48 Оккупанты из-за наступления ВСУ стягивают под Бахмут силы с других направлений (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские войска на фоне успешных операций ВСУ в районе Бахмута выводят на этот участок фронта свои силы с других направлений. Военные операции вокруг города-крепости могут обернуться для российского командования или риском на Херсонской и Луганской областях, или же отводом захватчиков с юга Украины.

Об этом говорится в новой сводке ISW (Института изучения войны).

Отмечается, что российские войска, вероятно, реагируют на украинские операции вокруг Бахмута переброской сил из других регионов Украины.

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Аналитики прогнозируют, если российских подкреплений, уже направленных в Бахмут, будет недостаточно для удержания достигнутых успехов в этом районе, российское командование может оказаться перед сложным выбором: рисковать созданием серьезных уязвимых точек в Херсонской и Луганской областях, или начать отводить войска с юга Украины.

Как ранее заявляла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские войска перебросили часть своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское направления на неделе после начала наступательных действий ВСУ 4 июня.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут продолжает предлагать российским войскам больше пропагандистской ценности, чем военных преимуществ, и предположил, что РФ, возможно, сосредотачивает элитные силы в районе Бахмута, чтобы сохранить воспринятую информационную победу в результате якобы захвата Бахмута 21 мая.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что украинские контрнаступательные операции займут больше времени, чем ожидали некоторые западные наблюдатели.

По мнению экспертов, подобные заявления об украинских операциях свидетельствуют о том, что украинские войска пока не пытаются проводить широкомасштабные операции, которые могли бы привести к быстрому территориальному продвижению вперед.

Между тем украинские официальные лица регулярно указывают на то, что Силы обороны еще не выделили значительную часть своих сил для проведения контрнаступательных операций и еще не начали основную фазу контрнаступления.

Ранее Череватый сообщал, что страна-агрессор Россия стянула на Бахмутское направление до 50 тысяч оккупантов (среди них нет боевиков ЧВК Вагнер) и более 300 танков.