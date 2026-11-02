Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Холодный Яр ведут огонь из РСЗО Град по российским войскам с позиции на окраине Краматорска (Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Fo)

Войска страны-агрессора России утратили инициативу и наступательный потенциал на значительной части фронта в Украине , говорится в итоговом анализе Института изучения войны (ISW) за октябрь.

По данным аналитиков, войска РФ второй месяц подряд потеряли больше территории, чем захватили — 167,14 квадратного километра против 139,85 квадратного километра соответственно. Таким образом, чистая потеря территории войсками РФ в октябре составила 27,29 кв. км.

Реклама

Фото: ISW

В прошлом месяце оккупанты добились ограниченных успехов лишь в Сумской и Запорожской областях, одновременно потеряв территории в приоритетной для них Донецкой области.

В районах, куда проникли войска РФ, но не установили контроль, они понесли чистую потерю территории площадью 76,38 кв. км. Используя тактику инфильтрации, россияне захватили 10 населенных пунктов общей площадью 5,86 кв. км, однако украинские войска освободили или зачистили от российских диверсантов 11 населенных пунктов площадью 3,24 кв. км.

Читайте также: Как Украина создала уникальную дроновую ПВО

Фото: ISW

ISW также отмечает рекордный уровень потерь российской армии в октябре, превысивший 54 тысячи человек. С учетом снижения интенсивности набора добровольцев в РФ это объясняет смену тактики Кремля и упор на баллистические удары по Украине, с помощью которых Москва надеется принудить Киев к капитуляции.

«Показатели потерь и утрата территорий российскими войсками соответствуют реальной ситуации на поле боя, где российские силы утратили инициативу и наступательный потенциал на значительной части фронта», — отмечает ISW.

По данным аналитиков, российские силы сохраняют незначительную инициативу лишь в районе Доброполья в Донецкой области. При этом Силы обороны перехватили инициативу на Купянском, Лиманском и Александровском направлениях и ведут борьбу за нее на западе Запорожской области.

Институт изучения войны отмечает, что российские войска сохраняют инициативу на Добропольском направлении благодаря значительным ресурсам и высокой интенсивности наступления. По данным Генштаба ВСУ, с 1 августа 2026 года оккупанты проводят здесь в среднем около 30 штурмов в сутки. Ограниченные успехи войск РФ на этом участке также объясняются действиями малых групп, проникающих в тыл, однако это не позволяет установить контроль над территорией.

Реклама:

Фото: ISW

В то же время активное наступление в районе Доброполья не привело к существенным сдвигам, которые позволили бы России достичь цели по захвату городов-крепостей Донбасса к весне 2027 года, резюмирует ISW. Аналитики называют вероятный захват этого города российскими войсками бессмысленным с точки зрения продвижения к другим ключевым городам региона.

Согласно прогнозам, операция по оккупации Доброполья и последующему наступлению на Краматорск с запада потребует огромного количества людских сил и ресурсов и продлится годы — если это вообще возможно.

ISW также отметил влияние украинской операции Вивальди, которая ликвидировала российский выступ к северу и северо-западу от Лимана, призванный стать плацдармом для окружения российскими войсками Славянска и других городов Донбасса с севера.

Институт изучения войны проанализировал, как изменилась ситуация на ключевых направлениях фронта в октябре. В частности, россияне до сих пор не завершили захват Константиновки, который длится уже более года. Впервые оккупанты проникли в город в октябре 2025 года.

На Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области продолжилась переброска личного состава и механизированных подразделений РФ в рамках операции, предусматривающей наступление на Орехов, а затем — на Запорожье.

На севере Сумской и Харьковской областей продолжаются ограниченные наступательные действия РФ в рамках расширения «буферной зоны» вдоль границы. При этом армия РФ добилась там лишь локальных тактических успехов. Силы обороны в значительной степени стабилизировали линию фронта на указанных направлениях, несмотря на заявления российского военного командования, которое продолжает сильно преувеличивать «успехи» оккупантов.

Реклама:

ISW проанализировал каскадное влияние наступательных операций Сил обороны Вивальди и Велес на ситуацию на фронте. По мнению аналитиков, эти действия привели к тому, что российские войска снизили приоритетность Купянского и Боровского направлений. Оккупантам пришлось перебросить ресурсы из-под Купянска для стабилизации обстановки на Лиманском направлении, одновременно продолжая отражать украинские контратаки в районе Боровой.

«Успехи Украины в операциях Вивальди, Велес и других контратаках на Лиманском, Купянском и Боровском направлениях, вероятно, вынудили российское военное командование в значительной степени отказаться от наступательных усилий на Купянском и Боровском направлениях, поскольку российские войска не смогли добиться никаких территориальных приобретений ни на одном из этих направлений за несколько месяцев», — резюмирует ISW.

Российским силам в настоящее время не хватает людских ресурсов, необходимых для проведения широкомасштабных наступательных операций вдоль реки Оскол в Харьковской области. Постоянное давление со стороны Украины на этих участках, вероятно, вынудит российское командование развернуть дополнительные силы для стабилизации текущих позиций на линии фронта, полагают в ISW.