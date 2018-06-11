OpenSpace от государства. Во Львове появился офис Минюста, где предоставляют 12 услуг по выдаче документов

Пока это третий современный офис от государства с функциями ЦНАП

В понедельник, 11 июня, во Львове начал работу центр по предоставлению услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) европейского образца - OpenSpace.

В Украине подобные государственные ведомства в современных офисах уже открыли в Киеве и Одессе.

Такую информацию опубликовала пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Здесь мы собрали наиболее популярные среди наших граждан услуги: регистрацию рождения ребенка, изменение имени, подачу документов для бракосочетания, получения копий документов. В общем 12 услуг, большинство из которых можно получить всего за несколько минут", - рассказал глава Минюста Павел Петренко.

В ближайшее время подобные офисы-OpenSpace должны появиться в Виннице, Ужгороде, Сумах и Херсоне.

В мероприятии участвовала также представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. В качестве примера ей выдали копию свидетельства о браке по случаю 30-летия супружеской жизни.

"В то время, когда Ирина регистрировала свой брак, выдавалось одно свидетельство. Сейчас Министерство юстиции выдает две копии документа: один - мужчине, а второй - жене, чтобы обеспечить равенство прав супругов... Любите, женитесь, рожайте детей - а о бумагах позаботится Минюст ", - добавил Петренко.

Напомним, 15 декабря в международном аэропорту Борисполь в Киеве впервые расписали молодоженов, где начали предоставлять услугу брак в сутки.