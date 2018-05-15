Опасные продукты. Какие нарушения фиксируют на украинских рынках и в магазинах

Просроченная продукция, изменение маркировки, несоблюдение правил личной гигиены со стороны персонала, нарушение температурного режима - то, что фиксируют во время проверок на продовольственных рынках и магазинах. Как уберечься от некачественного продовольствия и где покупать свежие продукты, рассказывается в сюжете Радио НВ.

Несанкционированная торговля

Главный редактор журнала Потребительское доверие Елена Куликова советует быть внимательными во время закупки продовольственных товаров уличной торговли и обращать внимание на происхождение продукции и условия реализации.

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"За торговлю без разрешения штраф составляет 34 тыс. грн. Если такое происходит повторно, то возможна конфискация товаров, денег, которые были получены в процессе торговли, а штраф возрастет до 85 тыс. грн. Законы есть, но контроля за их выполнением нет", - отметила правозащитник потребителей.

Госпродпотребслужба возобновила проверку безопасность продуктов питания, сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Он считает это своевременным решением, чтобы не повторилась прошлогодняя история со смертельными случаями от ботулизма. Производители сами не заинтересованы в изготовлении фальсификата, потому что выходят на европейские рынки. Остается нерешенной проблема логистики.

Логистика - один из факторов испорченной продукции

Производители сами не заинтересованы в изготовлении фальсификата, потому намерены выйти на европейские рынки

"Нередко машины, перевозящие продукцию, отключают морозильные камеры, и в магазин она попадает уже с кишечными палочками. Торговая сеть должна начать это контролировать. Это означает дополнительные расходы. И сами торговые сети снижают температуру в холодильниках для экономии электроэнергии", - подчеркнул Алексей Дорошенко.

За 25 лет тотального контроля со стороны государственных служб не удалось достичь высокого качества продуктов. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей не в состоянии справиться со всеми нарушениями.

"Пока спрос на некачественную продукцию "с асфальта и метро", то ее будут покупать. Нужно перевести эту проблему на потребителей, чтобы граждане брали на себя функцию контролирующего органа. Такой опыт есть во всем мире. Государство не может обеспечить качественный контроль. Санитарного врача у каждой колбасы не поставишь", - считает почетный председатель Института общественного здоровья и бывший заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

Молочную продукцию, яйца, рыбу, мясо и другие продукты животного происхождения надо выбирать с особой тщательностью, отметила врач-гастроэнтеролог Лариса Бойченко. Тепло - это ускоренное размножение микроорганизмов и вирусов. С ростом температуры повышается возможность попасть на больничную койку.