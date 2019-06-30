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За последние сутки на Донбассе зафиксировали восемь обстрелов

Вчера, 20:07
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Facebook / Joint Forces Operation

Иллюстративное фото

С начала суток боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Под обстрелы попали Марьинка, Лебединское, Широкино, Опытное, Павлополь, Луганское и Новолуганское.

В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги:   ЛДНР Война на Донбассе Донбасс

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