За последние сутки на Донбассе зафиксировали восемь обстрелов

С начала суток боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.