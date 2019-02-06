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ООС: обнародовано видео уничтожения ВСУ бронетехники оккупантов

Сегодня, 10:53
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Штаб ООС

Бронемашина была уничтожена вместе с экипажем

В Сети появилось видео уничтожения в зоне проведения Операции Объединенных сил бронетехники оккупационных войск РФ.

Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook народный депутат, координатор Информационного сопротивления Дмитрий Тымчук.

Как рассказали в штабе ООС, видео было снято во время наступления противника на луганском направлении 5 февраля.

"Под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское", - говорится в сообщении.

Чтобы отразить атаку украинские военные задействовали дежурные огневые средства, в том числе ПТРК Стугна-П, уничтожив бронемашину оккупантов вместе с экипажем.

По имеющимся данным, в результате боя были убиты двое боевиков, еще восемь получили ранения.

Теги:   Видео ООС Донбасс

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