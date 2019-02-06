ООС: обнародовано видео уничтожения ВСУ бронетехники оккупантов
В Сети появилось
видео уничтожения в зоне проведения Операции Объединенных сил бронетехники
оккупационных войск РФ.
Соответствующий
ролик опубликовал у себя в Facebook народный
депутат, координатор Информационного сопротивления Дмитрий Тымчук.
Как рассказали в
штабе ООС, видео было снято во время наступления противника на луганском
направлении 5 февраля.
"Под
прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую
машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских
защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское",
- говорится в сообщении.
Чтобы отразить
атаку украинские военные задействовали дежурные огневые средства, в том числе ПТРК
Стугна-П, уничтожив бронемашину оккупантов вместе с экипажем.
По имеющимся
данным, в результате боя были убиты двое боевиков, еще восемь получили ранения.