МИД Украины отреагировал на заявление ООН о «дискриминации» УПЦ МП из-за обысков 27 марта, 13:10 Министерство иностранных дел Украины (Фото:NV)

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором говорится, что обыски в зданиях УПЦ МП могут иметь «дискриминационный характер».

Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что МИД призывает УВКПЧ воздерживаться от «несбалансированных политических оценок», а базировать свои доклады на фактах.

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«Украина — демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность», — подчеркнул Николенко в Facebook.

В докладе ООН говорится, что СБУ провела обыски в монастырях, офисах, учебных заведениях и другой собственности УПЦ МП в Киеве и других регионах Украины. Там утверждают, что в некоторых случаях сотрудники СБУ допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа.

10 марта в Минкульте заявили, что УПЦ МП до 29 марта должно покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.

В УПЦ МП назвали это «ультиматумом» и заявили, что эти требования не имеют юридических оснований, а власти «презирают и разрушают святыни». Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию Лавры. Павел даже заговорил по-украински и обратился к Зеленскому с просьбой не выселять его монахов из Лавры.

Но, несмотря на эти заявления, на протяжении последней недели представители УПЦ МП активно вывозят имущество с территории Киево-Печерской лавры. 26 марта там провели последнюю свою службу.