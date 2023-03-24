Миссия ООН в Украине зафиксировала 133 жертвы изнасилования — среди них три несовершеннолетних

24 марта, 15:54
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Матильда Богнер рассказала о работе миссии ООН (Фото:ООН)

Матильда Богнер рассказала о работе миссии ООН (Фото:ООН)

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер сообщила, что к началу февраля было зафиксировано 133 жертвы сексуального насилия.

Среди жертв — 45 женщин и трое несовершеннолетних, — сообщает Интерфакс-Украина.

«Ужасная цена, которую люди платят за войну, также проявляется в случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом, который мы фиксируем с 24 февраля прошлого года. По состоянию на 31 января этого года мы зафиксировали 133 жертвы, а именно 85 мужчин, 45 женщин и три девочки», — заявила Богнер.

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В докладе отметили, что 109 случаев сексуального насилия «вероятно, были совершены военными, правоохранительными органами и персоналом пенитенциарных учреждений РФ». В то же время, в ООН говорят, что 24 случая «вероятно, были совершены СБУ, полицией Украины, украинскими гражданскими или членами терробороны».

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Богнер сообщила, что насилие часто совершалось при содержании под стражей гражданских или военнопленных, а также в районах, находящихся под российской оккупацией.

В начале марта первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что правоохранители установили 171 потерпевшего от сексуального насилия со стороны российских военнослужащих.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ООН Война в Украине Изнасилование сексуальное насилие Война России против Украины

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