Зверства оккупантов. ООН задокументировала убийства Россией более 440 гражданских в Украине 7 декабря, 20:54 Оккупанты убили женщину в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировали убийства не менее 441 гражданского российскими военными.

Об этом говорится в отчете УВКПЧ.

Управление установило, что убийства гражданских лиц не ограничивались отдельными местностями, хотя некоторые районы пострадали больше других. К примеру, город Буча в Киевской области, находившийся под контролем российских войск с 5 по 30 марта 2022 года, пострадал от особо большого количества убийств.

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«По состоянию на 31 октября 2022 года, УВКПЧ задокументировало убийства 73 гражданских лиц (54 мужчин, 16 женщин, два мальчика и одна девочка) в Буче и продолжает работу по подтверждению еще 105 вероятных убийств (85 мужчин, 11 женщин и девять взрослых, еще не удалось установить) в этом месте», — говорится в сообщении.

В Управлении отметили, что 57 из 100 убийств, упомянутых в докладе и приложении к нему, были казнями — 48 мужчин, семь женщин и два мальчика.

«30 из них произошли в местах содержания под стражей, а 27 жертв были казнены на месте вскоре после попадания под контроль нарушителей», — говорится в докладе.

УВКПЧ установило, что в основном казнили мужчин и мальчиков, которые составляли 88 процентов всех жертв произвольных казней.

По данным Управления, в большинстве случаев российские солдаты задерживали гражданских лиц по подозрению в участии в боевых действиях или другом содействии военным усилиям.

Сроки содержания под стражей перед казнями длились от нескольких часов до нескольких недель.

«Гражданских лиц держали в домах, подвалах, гаражах, промышленных или офисных комплексах или других помещениях, в которых размещались российские войска», — отметили в УВКПЧ.

В ООН отметили, что в большинстве случаев руки жертв убийств в местах содержания под стражей были скованы наручниками или связаны скотчем, на телах были травмы, свидетельствовавшие о пытках или другом жестоком обращении перед убийством.

«По меньшей мере, в одном случае тело одной из жертв имело признаки сексуального насилия», — говорится в сообщении.

В других 43 случаях убийств — 27 мужчин, 13 женщин и три мальчика, упомянутые в докладе, гражданские были убиты во время передвижения в пределах или между населенными пунктами пешком или на велосипеде, автомобиле или микроавтобусе.

«Большинство людей стали жертвами, когда ехали на работу, привозили еду другим, посещали соседей или родственников или пытались скрыться из зоны боевых действий. В некоторых случаях солдаты ВС РФ открывали огонь по гражданским домохозяйствам», — отметили в УВКПЧ.