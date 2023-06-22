ООН внесла Россию в «список позора» из-за убийства детей в Украине 22 июня, 20:43 По данным ООН, россияне использовали 91 ребенка как живой щит (Фото:фрипик/фрипик)

По данным ООН, страна-агрессор Россия виновна в убийстве 136 украинских детей в 2022 году. Из-за этого Вооруженные силы РФ внесли в «позорный список».

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, информация о внесении России в «позорный список» содержится в докладе Совета безопасности ООН.

ООН подтвердила, что российские вооруженные силы и связанные с ними группы покалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы.

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Кроме того, было зафиксировано использование российскими вооруженными силами 91 ребенка в качестве живого щита.

Доклад ООН о детях во время «вооруженных конфликтов» подтвердил, что 91 ребенок был похищен российскими вооруженными силами, но позже их всех освободили. В докладе также подтвердили перемещение 46 детей, которые «были переданы» из Украины в Россию.

ООН также обвинила защитников Украины в якобы убийстве 80 детей, ранении 175 и, по их версии, 212 атаках на школы и больницы. Украина пока это не комментировала.

«Позорный список» является инициативой ООН. В этот список заносятся вооруженные силы разных стран и вооруженные группировки, которые совершают насилие, калечат или убивают детей во время военных конфликтов.

Вооруженные формирования, которые включаются в «позорный список» ООН, могут попасть под санкции Совета Безопасности ООН. Согласно принципам ООН, такие формирования могут быть исключены из списка только после принятия и выполнения плана действий по исправлению нарушений.

В то же время 31 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия убила по меньшей мере 483 ребенка в Украине.

Офис генерального прокурора 22 июня сообщил, что в результате российской агрессии погибли 490 детей.



17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.