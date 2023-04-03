В годовщину освобождения Бучи в Нью-Йорке возле ООН открылась выставка о зверствах россиян в Украине 3 апреля, 14:35 Позиция Организаторы выставки

В годовщину освобождения Бучи от российских захватчиков 31 марта в Нью-Йорке возле штаб-квартиры ООН открылась международная выставка «Україна. Трибунал. Розп’яття», которая представляется в формате комплексных мероприятий по рассмотрению в ООН вопроса создания Международного трибунала, который накажет Россию за преступления агрессии.

При поддержке Офиса Президента Украины выставка создана и организована Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне и Фондом Богдана Губского «Україна 21 століття».

Видео дня

Фото: Организаторы выставки

На открытии выставки присутствовало более 50 послов при ООН, в частности США, G7, Европейского Союза, Японии, Канады, Австралии и других стран мира, политики, бизнесмены, эксперты, журналисты, а также украинские военные, проходящие реабилитацию в США.

Фото: Организаторы выставки

В своем видеообращении по случаю открытия выставки Президент Украины Владимир Зеленский отметил: «Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село, за каждую разрушенную жизнь, за каждую украинскую семью, уничтоженную российскими ракетами, бомбами и минами. Мы должны наказать зло».

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в свою очередь подчеркнул, что Украина считает очень важным создание Международного специального трибунала для руководства России. «Генеральная Ассамблея ООН должна принять резолюцию, призывающую наказать Россию за преступление агрессии», — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на открытии выставки / Фото: Организаторы выставки

Полностью поддержали позицию Украины по привлечению к ответственности россиян за совершенные ими преступления заместитель постоянного представителя США при ООН посол Ричард Миллс и послы при ООН из Дании, Литвы и Польши.

На необходимости расследования и наказания российских преступлений против гражданского населения, детей, военнопленных и территориальной целостности Украины сделал акцент в своем выступлении Богдан Губский.

Фото: Организаторы выставки

Медик и волонтерка Тайра (Юлия Паевская), выступая перед высоким собранием, отметила, что украинцами движет жажда справедливости и бесчеловечные преступления российской имперской верхушки должны быть определены, названы и осуждены справедливым международным судом.

Генеральный директор Музея Юрий Савчук обратил внимание на то, что выставка стала первой экспозицией на американском контитенте и музей в дальнейшем планирует демонстрировать миру зверства российских оккупантов.