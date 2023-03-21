Война в Украине унесла жизнь 8317 мирных украинцев — ООН

21 марта, 00:42
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Российская агрессия продолжает разрушать жизнь украинцев (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российская агрессия продолжает разрушать жизнь украинцев (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля 2022 года от войны в Украине погибли 8317 мирных граждан.

Согласно официальным данным ООН, еще 13 892 получили ранения.

«ООН считает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения с мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается», — сообщили в организации.

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Наибольшие потери, по данным ООН, были в Мариуполе ( Донецкая область), Лисичанске Попасной и Северодонецке (Луганская область).

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По подтвержденным данным ООН, погибли 3713 мужчин, 2211 женщин, 261 мальчик и 204 девочки, тогда как пол 31 ребенка и 1897 взрослых пока не удалось установить.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ООН Война в Украине Война России против Украины

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