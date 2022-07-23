ООН получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного оккупантами в Украине 23 июля, 23:58 ООН (Фото:edgarwinkler / pixabay)

Организация объединенных наций после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину получила более 150 обращений по поводу случаев изнасилований, совершенных российскими военными.



Об этом заявила спецпредставитель Генсека ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов Прамилла Паттен на втором саммите первых леди и джентльменов.



«С 24 февраля ООН получила более 150 обвинений в сексуальном насилии, совершенном против женщин, детей и мужчин. Это изнасилование под дулами автоматов в присутствии членов семьи как последствия атаки на Украину российскими войсками», — сказала она.

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Паттен отметила, что это количество сообщений — «лишь верхушка айсберга».

По словам спецпредставительницы генсека ООН, это одна из самых разрушительных форм насилия, которое во время военных конфликтов совершается в основном против женщин и девушек, но также и против мужчин и мальчиков.



"Это оставляет страшные шрамы на жизни отдельных людей и целого общества, это разрушает семьи, а последствия ощущаются на протяжении нескольких поколений", — отметила Паттен.

Она призвала не умалчивать и не откладывать на потом нужды подвергшихся сексуальному насилию.



«Физические и психологические аспекты у выживших, у их семей и общин — это составляющие баланса. Восстановление этого баланса требует постоянной и политической воли, и выделения ресурсов на помощь семьям и жертвам этих преступлений», — сказала Паттен.

В Украине 23 июля во второй раз проходит саммит первых леди и джентльменов. Главной темой саммита этого года является человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Часть гостей лично присутствует на мероприятии, а некоторые присоединяются в формате телемоста.



Первый саммит первых леди и джентльменов прошел 23 августа 2021 года в Киеве. По его итогам, участники приняли «документ мягкой силы» — совместную декларацию о международном сотрудничестве и содействии решению актуальных гуманитарных проблем и достижению Целей устойчивого развития ООН.



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